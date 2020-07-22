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Espreso.tvОбществоВ Украине изменят подход к нормам карантина, - Степанов

В Украине изменят подход к нормам карантина, - Степанов


фото: censor.net
Нормы карантина в Украине приведут в соответствие с европейскими

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ОПГ.

"В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных , а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.

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