В Украине изменят подход к нормам карантина, - Степанов
22 июля, 2020, 15:09
Нормы карантина в Украине приведут в соответствие с европейскими
Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ОПГ.
"В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных , а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении.
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.
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