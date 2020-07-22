В России исследователя Сандармоха приговорили к 3,5 годам за решеткой

22 июля, 2020, 16:42

Руководителя карельского отделения правозащитной организации "Мемориал", российского историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери

Приговор опубликован на сайте Петрозаводского городского суда .

"22 июля 2020 г. в Петрозаводском городском суде Республики Карелия оглашен приговор по Дмитриеву Ю.А. ... Этим приговором Дмитриев Ю.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 ч. 4 п." Б "Уголовного кодекса Российской Федерации (Насильственные действия сексуального характера, - ред.) с назначением ему наказания по этой статье с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. До вступления силу приговора мера пресечения в отношении Дмитриева Ю.А. сохраняется прежняя - содержание под стражей ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Дмитриев также является известным публицистом и исследователем политических репрессий в Карелии в период 1930-40-х годов, трагических событий вокруг строительства Беломорско-Балтийского канала и преступлений ГУЛАГа. Его арестовали в декабре 2016 года по анонимному доносу и обвинили в изготовлении детской порнографии. В защиту правозащитника и против надуманного обвинения выступили известные общественные деятели и правозащитные организации России, признали его политическим заключенным.

В апреле 2018 правозащитника признали невиновным в предъявленных обвинениях, но позже снова арестовали по апелляции против решения суда в его оправдание.

"Мемориал" считает дело Дмитриева политическим - Дмитриев в 1997 году нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

В поддержку Дмитриева писали письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.