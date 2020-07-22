В Луцке позволили работу кинотеатров. В храмах службы будут проводить по-новому
Об этом шла речь в среду, 22 июля, во время сессии городского совета, сообщает Еспресо.Захид.
И.о начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский рассказал, что в городской совет неоднократно обращались верующие и руководители религиозных конфессий по ослаблению карантинных мероприятий. Поэтому решили разрешить проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метрах площади здания или территории, а не 10-ти как было раньше, с соблюдением физической дистанции не менее 1,5 метра.
Депутат Игорь Полищук добавил, что недавно состоялась встреча с представителями бизнеса. Кинотеатры закрыты с начала карантина, поэтому пострадали больше всего. Поэтому в городе решили разрешить работу кинотеатров с соблюдением необходимых эпидемиологических мероприятий.
"Сегодня лето, нет громких премьер, которые могут вызвать заполнения залов. К тому же, есть требование заполнять не более половины зала. Поэтому решили возобновить работу кинотеатров", - сказал Полищук.
- Напомним, во Львове официально разрешили работать кинотеатрам, галереям и музеям от 17 июля.
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