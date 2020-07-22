В Чехии - новый рост количества заражений коронавирусом

22 июля, 2020, 10:15

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Чешской республике за период с начала эпидемии достигло 14 160 человек

Только в прошлый понедельник 169 человек были инфицированы - это самое большое суточное количество за период с конца июня, сообщает Радио Свобода .

По сообщению министерства здравоохранения Чехии, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны в Либерецком крае, на востоке Моравы, в частности, в городе Злин, а также в Остраве - крупном промышленном центре на северо-востоке страны.

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Учитывая актуальную ситуацию, министерство здравоохранения в районах вспышки COVID-19 снова вводит ряд мер, в частности, обязанность закрывать защитной маской лицо в учреждениях здравоохранения, социальной опеки, а также в аптеках, запрет проводить массовые мероприятия с участием более 100 человек, а также ограничить в рамках возможного встречи с родственниками.

В качестве меры пресечения чешские власти оставили в силе обязанность носить защитную маску в пражском метро. Это касается как собственных граждан страны, так и иностранцев.