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Espreso.tvОбществоЧерногория, которая заявляла о победе над COVID-19, снова объявила карантин

Черногория, которая заявляла о победе над COVID-19, снова объявила карантин

Черногория, которая заявляла о победе над коронавирусом, из-за роста заболеваемости COVID-19 снова объявила об эпидемии на территории всей страны

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Кабмина страны.

"На всей территории Черногории объявлена эпидемия инфекционного заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

С 22 июля по всей территории страны вводятся ограничительные меры, в частности обязательное ношение защитных масок в общественных местах, в том числе детьми старше 7 лет.

Публичные собрания разрешены в количестве до 20 человек в помещении и до 40 - на открытом воздухе, до 6 августа продлен запрет работы ночных клубов и организации свадеб и других праздничных мероприятий, до 30 июля продлен запрет живой музыки в заведениях общественного питания.

При этом заведения общественного питания могут работать с 6:00 до 22:00 с ограничениями не более 2 человек за одним столиком на расстоянии столиков менее 2 метра и без самообслуживания и баров.

  • Напомним, в конце июня сообщалось, что Черногория, которая ранее объявила о победе над эпидемией коронавируса, возвращается к жесткому карантину из-за вспышки коронавируса.

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