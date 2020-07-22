Черногория, которая заявляла о победе над COVID-19, снова объявила карантин

22 июля, 2020, 08:02

Черногория, которая заявляла о победе над коронавирусом, из-за роста заболеваемости COVID-19 снова объявила об эпидемии на территории всей страны

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Кабмина страны.

"На всей территории Черногории объявлена эпидемия инфекционного заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

С 22 июля по всей территории страны вводятся ограничительные меры, в частности обязательное ношение защитных масок в общественных местах, в том числе детьми старше 7 лет.

Публичные собрания разрешены в количестве до 20 человек в помещении и до 40 - на открытом воздухе, до 6 августа продлен запрет работы ночных клубов и организации свадеб и других праздничных мероприятий, до 30 июля продлен запрет живой музыки в заведениях общественного питания.

При этом заведения общественного питания могут работать с 6:00 до 22:00 с ограничениями не более 2 человек за одним столиком на расстоянии столиков менее 2 метра и без самообслуживания и баров.

#NKT :

Proglašena na cijeloj teritoriji CG epidemija zarazne bolesti # COVID19

Mjere za cijelu teritoriju CG, primjena od sjutra:

1. Obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenim i zatvorenim javnim mjestima. Obaveza uključuje i djecu stariju od 7 godina. #CoronaInfoCG

(1/5) pic.twitter.com/RtC2KZIhSF - Vlada Crne Gore (@VladaCG) July 21, 2020

Напомним, в конце июня сообщалось, что Черногория, которая ранее объявила о победе над эпидемией коронавируса, возвращается к жесткому карантину из-за вспышки коронавируса.

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