В американском Чикаго на похоронах произошла стрельба, 14 пострадавших

22 июля, 2020, 11:10

В Чикаго неизвестный открыл огонь по участникам похорон, по меньшей мере 14 человек получили ранения

Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на данные полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы, информация о состоянии их здоровья не приводится.

Как рассказал представитель полиции Эрик Картер, неизвестный в черном автомобиле открыл огонь по людям, собравшимся на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

Чикагская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.

Напомним, 20 июля в Вашингтоне на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще восемь получили ранения.