В Вашингтоне на людной улице открыли стрельбу: есть погибшие и раненые

20 июля, 2020, 10:25

Вечером в воскресенье один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне

Об этом сообщает местная редакция канала NBC4

"Один человек погиб, восемь были ранены в воскресенье вечером, когда подозреваемые открыли огонь на людной части улицы в квартале Колабия Гейтс", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла около 17:00 (01:00 по киевскому времени) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд.

При этом спасатели сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранения получили девять человек.

На странице департамента полиции округа Колумбии в Twitter приводится описание людей, подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой - в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами. Сейчас ведется расследование.

Напомним, в США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет.

После этого губернатор штата Джорджия Брайан Кем заявил о введении чрезвычайного положения и привлечения бойцов Нацгвардии из-за беспорядков в Атланте.