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Espreso.tvСпортУкраинский детский клуб отсудил у "Боруссии" 136,5 тыс. евро за трансфер Ярмоленко

Украинский детский клуб отсудил у "Боруссии" 136,5 тыс. евро за трансфер Ярмоленко


фото: Getty Images
Черниговский футбольный клуб "Юность" получил от дортмундской "Боруссии" 136,5 тыс. евро за трансфер своего воспитанника Андрея Ярмоленко

Об этом сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко в facebook.

По его словам, "Юность" получила от "Боруссии" 136500 евро платежа солидарности за переход Андрея Ярмоленко в немецкий клуб из "Динамо".

Теперь в черниговском клубе намерены бороться еще за 150 тыс. евро, которые "Юность" хочет получить за трансфер Ярмоленко от "Динамо".

"Юность" подала иск против киевского клуба с требованием заплатить 286,5 тыс. евро в качестве платежа солидарности. Киевляне перечислили СДЮШОР 150 тыс. евро в январе 2018 года. "Юность" отказывалась признавать этот платеж и обратилась в ФИФА с требованием взыскать все 286,5 тыс. евро.

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