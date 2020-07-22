У украинского боксера сорвался чемпионский бой с американцем

22 июля, 2020, 10:41

Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло из США отказался от поединка против украинца Сергея Деревянченко

Об этом сообщает ESPN .

Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермалл Чарло проведет объединительный бой с доминиканцем Джейсоном Росарио, владеющем титулами IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

По информации издания, переговоры по поводу боя идут хорошо. Ориентировочная дата поединка - конец сентября 2020 года.

Таким образом, Джермалл Чарло отказался от поединка с Сергеем Деревянченко.

14 июля сообщалось, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарло.

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