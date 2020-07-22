Ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, - Трамп
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, сообщает CNN .
"К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как будет улучшение", - отметил Трамп.
Трамп призвал американцев носить маски, если они не могут соблюдать социальную дистанцию, независимо от того, нравится им это или нет.
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Кроме того, он призвал молодежь избегать многолюдных баров из-за угрозы распространения коронавируса.
США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и летальных случаев.
Число инфицированных в стране приближается к четырем миллионам, а жертвами заболевания стали более 141 000 человек.
На втором месте по заболеваемости идет Бразилия, далее - Индия и Россия.
В общем коронавирусом инфицировалось более 15 млн человек.
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