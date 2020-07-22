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Espreso.tvОбществоСитуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, - Трамп

Ситуация с коронавирусом в США, вероятно, ухудшится, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как кризис удастся полностью преодолеть

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, сообщает CNN .

"К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как будет улучшение", - отметил Трамп.

Трамп призвал американцев носить маски, если они не могут соблюдать социальную дистанцию, независимо от того, нравится им это или нет.

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Кроме того, он призвал молодежь избегать многолюдных баров из-за угрозы распространения коронавируса.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и летальных случаев.

Число инфицированных в стране приближается к четырем миллионам, а жертвами заболевания стали более 141 000 человек.

На втором месте по заболеваемости идет Бразилия, далее - Индия и Россия.

В общем коронавирусом инфицировалось более 15 млн человек.

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