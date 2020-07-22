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Espreso.tvОбществоСуды наложили 7,7 млн грн штрафов за нарушение карантина, - ОПУ

Суды наложили 7,7 млн грн штрафов за нарушение карантина, - ОПУ


фото: ОП
20 тыс. админпротоколов составлено из-за нарушения карантина, общая сумма штрафов составила 7,7 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7, 7 млн грн", - заявили в ОП.

  • Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для владельцев общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

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