Суды наложили 7,7 млн грн штрафов за нарушение карантина, - ОПУ

22 июля, 2020, 15:32

20 тыс. админпротоколов составлено из-за нарушения карантина, общая сумма штрафов составила 7,7 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7, 7 млн грн", - заявили в ОП.

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для владельцев общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.