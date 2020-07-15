За несоблюдение карантина: Кабмин планирует штрафовать владельцев общественных мест за отсутствие масок у посетителей
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, 15 июля.
В частности, к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, которіе нарушили санитарное законодательство, а именно - совершили пропуск, допуск лица в общественное здание, сооружение, общественный транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, закрывающей нос и рот (в частности, изготовленной самостоятельно), предлагается применять штраф.
За это могут наложить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).
Другой одобренній законопроект предлагает сократить штраф для украинцев за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).
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