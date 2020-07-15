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Espreso.tvОбществоЗа несоблюдение карантина: Кабмин планирует штрафовать владельцев общественных мест за отсутствие масок у посетителей

За несоблюдение карантина: Кабмин планирует штрафовать владельцев общественных мест за отсутствие масок у посетителей

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для владельцев общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, 15 июля.

В частности, к предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, которіе нарушили санитарное законодательство, а именно - совершили пропуск, допуск лица в общественное здание, сооружение, общественный транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, закрывающей нос и рот (в частности, изготовленной самостоятельно), предлагается применять штраф.

За это могут наложить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Другой одобренній законопроект предлагает сократить штраф для украинцев за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

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