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Espreso.tvСпортСтало известно, где Украина сыграет против Швейцарии в Лиге наций

Стало известно, где Украина сыграет против Швейцарии в Лиге наций


фото: fcl.ch
Сборная Швейцарии будет принимать Украину в Лиге наций 17 ноября в Люцерне

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения двух домашних матчей национальной сборной в Лиге наций.

Команда Швейцарии будет принимать Испанию и Украины в рамках Лиги наций в Базеле и Люцерне. Матч против испанцев состоится в Базеле 14 ноября, а игра с Украиной пройдет в Люцерне 17 ноября.

Кроме Швейцарии соперниками команды Андрея Шевченко по группе в сильнейшем дивизионе Лиги наций будут сборные Германии и Испании.

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