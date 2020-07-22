Стало известно, где Украина сыграет против Швейцарии в Лиге наций
22 июля, 2020, 15:10
Сборная Швейцарии будет принимать Украину в Лиге наций 17 ноября в Люцерне
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения двух домашних матчей национальной сборной в Лиге наций.
Команда Швейцарии будет принимать Испанию и Украины в рамках Лиги наций в Базеле и Люцерне. Матч против испанцев состоится в Базеле 14 ноября, а игра с Украиной пройдет в Люцерне 17 ноября.
Кроме Швейцарии соперниками команды Андрея Шевченко по группе в сильнейшем дивизионе Лиги наций будут сборные Германии и Испании.
- Напомним, сборная Украины по футболу соберется на первый тренировочный сбор после карантина 26 августа во Харькове.
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