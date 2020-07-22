Стало известно, где Украина сыграет против Швейцарии в Лиге наций

22 июля, 2020, 15:10

Сборная Швейцарии будет принимать Украину в Лиге наций 17 ноября в Люцерне

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения двух домашних матчей национальной сборной в Лиге наций.

Команда Швейцарии будет принимать Испанию и Украины в рамках Лиги наций в Базеле и Люцерне. Матч против испанцев состоится в Базеле 14 ноября, а игра с Украиной пройдет в Люцерне 17 ноября.

Кроме Швейцарии соперниками команды Андрея Шевченко по группе в сильнейшем дивизионе Лиги наций будут сборные Германии и Испании.

Напомним, сборная Украины по футболу соберется на первый тренировочный сбор после карантина 26 августа во Харькове.

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