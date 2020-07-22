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Espreso.tvСпорт"Шахтер" прекратил сотрудничество с Nike и нашел нового технического спонсора, - СМИ

"Шахтер" прекратил сотрудничество с Nike и нашел нового технического спонсора, - СМИ


фото: Getty Images
В сети появилось фото новой домашней формы "Шахтера", в которой команда будет выступать в сезоне 2020/21

Фотографию распространил telegram канал " Тайны футбола ".

По информации источника, "горняки" прекратили сотрудничество с брендом Nike, который "одевал" игроков "Шахтера" с 2008 года.

Новым техническим спонсором "Шахтера" стала компания Puma. Существовал также вариант сотрудничества с испанским брендом Kelme.

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