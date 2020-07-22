"Шахтер" прекратил сотрудничество с Nike и нашел нового технического спонсора, - СМИ
22 июля, 2020, 17:15
В сети появилось фото новой домашней формы "Шахтера", в которой команда будет выступать в сезоне 2020/21
Фотографию распространил telegram канал " Тайны футбола ".
По информации источника, "горняки" прекратили сотрудничество с брендом Nike, который "одевал" игроков "Шахтера" с 2008 года.
Новым техническим спонсором "Шахтера" стала компания Puma. Существовал также вариант сотрудничества с испанским брендом Kelme.
- 21 июля французский ПСЖ представил домашнюю форму на сезон-2020/21 , которая посвящена 50-летию клуба.
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