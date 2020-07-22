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Espreso.tvОбщество"Не знали, были ли сообщники", - в СБУ рассказали о задержании луцкого террориста

"Не знали, были ли сообщники", - в СБУ рассказали о задержании луцкого террориста

В СБУ объяснили, почему Максим Кривош при задержании провел минуту, ожидая, пока ему наденут наручники

Об этом сообщили начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко и начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков на совместном брифинге.

Журналисты попросили прокомментировать видео, где Максим Кривошей вышел из автобуса и минуту ждал задержания.

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"Учитывая, что велся переговорный процесс, который был вне камер, и видео, которое публиковалось в интернете, было ограничено только автобусом и террористом, вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. Потому что у нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. Он так и оставил в автобусе сумку с взрывным устройством ", - пояснил Данюков.

Отмечается, что при задержании к Кривошу подошел заместитель нацполиции Евгений Коваль и сотрудник СБУ.

"Задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не потому что это был театр", - добавил Данюков.

Он объяснил, что надо было перекрыть подходы к автобусу.

"Не знали, были ли сообщники у террориста ", - добавил начальник УСБУ.

 

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