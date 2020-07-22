"Не знали, были ли сообщники", - в СБУ рассказали о задержании луцкого террориста
Об этом сообщили начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко и начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков на совместном брифинге.
Журналисты попросили прокомментировать видео, где Максим Кривошей вышел из автобуса и минуту ждал задержания.
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"Учитывая, что велся переговорный процесс, который был вне камер, и видео, которое публиковалось в интернете, было ограничено только автобусом и террористом, вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. Потому что у нас были подозрения, что в автобусе осталось взрывное устройство. Он так и оставил в автобусе сумку с взрывным устройством ", - пояснил Данюков.
Отмечается, что при задержании к Кривошу подошел заместитель нацполиции Евгений Коваль и сотрудник СБУ.
"Задержка была вызвана профессиональной необходимостью, а не потому что это был театр", - добавил Данюков.
Он объяснил, что надо было перекрыть подходы к автобусу.
"Не знали, были ли сообщники у террориста ", - добавил начальник УСБУ.
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