Футболист сборной Украины сравнил УПЛ с чемпионатом Польши

15 апреля, 2020, 15:09

Защитник познанского "Леха" Богдан Бутко заявил, что Украинская премьер-лига сильнее за чемпионат Польши

Об этом сообщает ua-football.com .

Бутко считает, что в Польше команды играют в более открытый футбол.

"Разница есть. Небольшая, но есть. Она заключается в том, что в Польше больше играют в открытый футбол, независимо от соперника. Это видно и по результатам - 4: 3, 5: 1 и тд. В Украине большинство команд играют от обороны , стараются не пропустить гол, чтобы потом забить. В польской Экстраклассе только "Лех" и "Легия" могут посоревноваться с "Шахтером", "Динамо", "Зарей", "Александрией", - сказал украинец.

29-летний Богдан Бутко присоединился на правах аренды, к познанскому "Леху" в феврале этого года и успел провести 2 матча. В активе правого защитника 32 поединка за сборную Украины.