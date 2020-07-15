Яхта или Колизей: Промоутер назвал неожиданные места для боя Джошуа

15 июля, 2020, 12:45

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что получил предложения об организации боя британца против болгарина Кубрата Пулева на яхте и в Колизее

Об этом сообщает Evening Standard .

По словам Хирна, пока место проведения поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа и Пулев не определен, а ему поступают самые невероятные предложения.

"Варианты, которые у нас есть, очень странные. Я бы даже сказал причудливые. Были разговоры о замках, шикарные отели, даже яхты. А Хорватия предложила колизей. Прекрасный вариант. На самом деле, мы еще открыты для предложений, но все будет зависеть от того, что будет разрешено властями. Собрать в Лондоне 16 тыс. на арене О2 в ноябре? Не знаю, сейчас нас сковывают правила ", - сказал Хирн.

18 июня стало известно, что Джошуа может встретиться с украинцем Александром Усиком к поединку против британца Тайсона Фьюри.

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