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Espreso.tvОбществоПожар после обстрелов на Луганщине: угрозы населенным пунктам нет, - ГСЧС

Пожар после обстрелов на Луганщине: угрозы населенным пунктам нет, - ГСЧС

По состоянию на вечер, 22 июля, нет угрозы населенным пунктам на Луганщине, вблизи которых вспыхнул пожар в результате обстрела боевиков

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:20 угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Работниками лесного хозяйства проводится опахивание периметров пожара со стороны села Трехизбенка, села Лобачево, села Лопаскино и от реки Северский Донец. Силы ГСЧС сосредоточены со стороны села Трехизбенка и села Лопаскино. Создается резерв сил ГСЧС в пгт Новоайдар ", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 110 человек и 29 единиц техники.

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