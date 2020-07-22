Пожар после обстрелов на Луганщине: угрозы населенным пунктам нет, - ГСЧС

22 июля, 2020, 21:03

По состоянию на вечер, 22 июля, нет угрозы населенным пунктам на Луганщине, вблизи которых вспыхнул пожар в результате обстрела боевиков

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:20 угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Работниками лесного хозяйства проводится опахивание периметров пожара со стороны села Трехизбенка, села Лобачево, села Лопаскино и от реки Северский Донец. Силы ГСЧС сосредоточены со стороны села Трехизбенка и села Лопаскино. Создается резерв сил ГСЧС в пгт Новоайдар ", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 110 человек и 29 единиц техники.

22 июля в Луганской области возле села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества в результате обстрела боевиков возник пожар сухой травы и молодого леса .

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