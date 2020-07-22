Полицейские за день проверили четыре подозрительных чемодана в Киеве
22 июля, 2020, 18:41
В течение дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных чемоданах, в одном из них взрывчатку не обнаружили
Об этом сообщили в пресс-служба киевской милиции.
"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах", - заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Всего было сообщено о четырех подозрительных чемоданах.
- 22 июля во центре столицы возле дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль.
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