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Espreso.tvОбществоПолицейские за день проверили четыре подозрительных чемодана в Киеве

Полицейские за день проверили четыре подозрительных чемодана в Киеве

В течение дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных чемоданах, в одном из них взрывчатку не обнаружили

Об этом сообщили в пресс-служба киевской милиции.

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах", - заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Всего было сообщено о четырех подозрительных чемоданах.

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