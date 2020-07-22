В центре Киева взорвалось авто

22 июля, 2020, 15:47

22 июля в центре столицы возле дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Александр Демченко в Facebook.

"Возле Дворца "Украина" в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль", - написал он.

УП сообщает, что в полиции Киева получили информацию о взрыве. На место выехали правоохранители

Впоследствии в полиции сообщили, что выясняют причины возгорания, правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения.

Очевидцы говорят, что загорелось уже три машины.