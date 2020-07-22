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Espreso.tvОбществоВ центре Киева взорвалось авто

В центре Киева взорвалось авто


фото: facebook.com/plakhonin/
22 июля в центре столицы возле дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Александр Демченко в Facebook.

"Возле Дворца "Украина" в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль", - написал он.

УП сообщает, что в полиции Киева получили информацию о взрыве. На место выехали правоохранители

Впоследствии в полиции сообщили, что выясняют причины возгорания, правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения.

Очевидцы говорят, что загорелось уже три машины.

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