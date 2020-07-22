В центре Киева взорвалось авто
22 июля, 2020, 15:47
22 июля в центре столицы возле дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Александр Демченко в Facebook.
"Возле Дворца "Украина" в Киеве только взорвался и сгорел автомобиль", - написал он.
УП сообщает, что в полиции Киева получили информацию о взрыве. На место выехали правоохранители
Впоследствии в полиции сообщили, что выясняют причины возгорания, правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения.
Очевидцы говорят, что загорелось уже три машины.
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