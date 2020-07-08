ПСЖ пытается удержать Мбаппе сумасшедшей зарплатой

8 июля, 2020, 13:27

Французский футбольный клуб ПСЖ предложил Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в 40 млн евро в год

Об этом сообщает le10sport .

ПСЖ не оставляет попыток убедить Килиана Мбаппе продлить контракт. Парижане готовы предложить 21-летнему футболисту новое соглашение с зарплатой в 40 млн евро.

Действующий контракт нападающего истекает летом 2022 года. Нынешняя зарплата Мбаппе в ПСЖ составляет около 20 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

7 июля сообщалось, что Килиан Мбаппе может бесплатно перейти в мадридский "Реал".

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