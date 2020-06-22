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Espreso.tvОбщество"Мать поймет и поддержит": активисты ЛГБТ в Киеве украсили Родину-мать радужным флагом

"Мать поймет и поддержит": активисты ЛГБТ в Киеве украсили Родину-мать радужным флагом

В воскресенье, 21 июня, в день онлайн-проведения Марша равенства активисты ЛГБТ в Киеве устроили перфоманс с монументом Родины-матери

Видео под названием "#Матизрозумиетапидтримае" обнародовано на странице KyivPride в Facebook.

Активисты с помощью дрона подняли символ движения - радужный флаг - к мечу Родины-матери как к флагштоку и сняли это.

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флаг сегодня развевается над всем Киевом", - говорится в заметке KyivPride.

Инициированный ЛГБТ-движением Марш за равные права в 2020 году происходит онлайн в связи с пандемией коронавируса. Активисты выражают свою позицию сообщениями в соцсетях и обозначают свое участие на интерактивной карте.

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