МЗ: в 7 областях нельзя ослаблять карантин
22 июля, 2020, 14:51
По состоянию на 22 июля семь регионов не соответствуют критериям для ослабления карантина
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.
- Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа.
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