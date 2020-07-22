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Espreso.tvОбществоМЗ: в 7 областях нельзя ослаблять карантин

МЗ: в 7 областях нельзя ослаблять карантин

По состоянию на 22 июля семь регионов не соответствуют критериям для ослабления карантина

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

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