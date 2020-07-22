МАУ возобновила рейсы из Киева в Хорватию

22 июля, 2020, 09:57

МАУ объявила о возобновлении рейсов из Киева в Хорватию, в частности, с 18 июля авиакомпания начала летать в Сплит

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"В связи с открытием границ Хорватии для украинских туристов авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", по заказу туроператора "Феерия Путешествий", начала программу полетов в Хорватию", - говорится в сообщении.

В частности, на период с 18 июля по 26 сентября этого года авиакомпания запустила рейс Киев-Сплит, который будет летать каждую субботу.

В пресс-службе напомнили, что сейчас туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов. Кроме того, необходимо иметь забронированный туристический пакет (перелет, жилье и страхование).

Напомним, МАУ уточнила программу международных и внутренних рейсов на август, а также анонсировала запуск нового направления.

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