МАУ уточнила программу полетов на август

10 июля, 2020, 10:23

МАУ уточнила программу международных и внутренних рейсов на август, а также анонсировала запуск нового направления Киев-Неаполь

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"МАУ предлагает своим клиентам уточненную программу полетов - внутренних и международных рейсов на август текущего года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что план полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев-Неаполь.

Отмечается, что внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

В частности, в Херсон можно будет добраться по средам, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу.

Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. С 20 августа - дополнительно и четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а с 20 августа - дополнительно в пятницу.

Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам - Киев, Киев - Лондон - Киев, Киев - Париж - Киев, Киев - Торонто - Киев, Киев - Ларнака - Киев, Киев - Ницца - Киев, Киев - Афины - Киев, Киев - Дубай - Киев, Киев - Стамбул - Киев, Одесса - Стамбул - Одесса, Киев - Вильнюс - Киев, Киев - Тель-Авив - Киев, Одесса - Тель Авив - Одесса, Киев - Рим - Киев, Киев - Милан - Киев, Киев - Неаполь - Киев, Киев - Франкфурт - Киев, Киев - Мюнхен - Киев, Киев - Берлин - Киев, Киев - Тбилиси - Киев, Киев - Баку - Киев, Киев - Ереван - Киев, Киев - Прага - Киев Киев - Вена - Киев, Киев - Кишинев - Киев, Киев - Мадрид - Киев, Киев - Барселона - Киев.

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