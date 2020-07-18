"Аталанта" с Малиновским не смогла переиграть "Верону" в чемпионате Италии
18 июля, 2020, 20:30
В 34-м туре чемпионата Италии "Аталанта", с украинцем Русланом Малиновским в составе, сыграла вничью с "Вероной"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 78-й минуте.
Первый мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата в начале второго тайма. Через 9 минут счет сравнял полузащитник "Вероны" Маттео Пессина.
"Аталанта" сыграла с "Вероной" вничью 1: 1 и с 71 очком осталась на третьем месте. Столько же пунктов имеет "Интер", у которого есть матч в запасе. Лидирует с 77 баллами "Ювентус".
Чемпионат Италии
34-й тур
18 июля
"Верона" - "Аталанта" 1: 1
Голы: Пессина, 59 - Сапата, 50
- Напомним, 17 июля Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-