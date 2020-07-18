"Аталанта" с Малиновским не смогла переиграть "Верону" в чемпионате Италии

18 июля, 2020, 20:30

В 34-м туре чемпионата Италии "Аталанта", с украинцем Русланом Малиновским в составе, сыграла вничью с "Вероной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и был заменен на 78-й минуте.

Первый мяч забил нападающий "Аталанты" Дуван Сапата в начале второго тайма. Через 9 минут счет сравнял полузащитник "Вероны" Маттео Пессина.

"Аталанта" сыграла с "Вероной" вничью 1: 1 и с 71 очком осталась на третьем месте. Столько же пунктов имеет "Интер", у которого есть матч в запасе. Лидирует с 77 баллами "Ювентус".

Чемпионат Италии

34-й тур

18 июля

"Верона" - "Аталанта" 1: 1

Голы: Пессина, 59 - Сапата, 50

Напомним, 17 июля Руслан Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после карантина.

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