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Espreso.tvСпортКоманде поставил бы 9 баллов из 10 - главный тренер "Десны" Рябоконь

Команде поставил бы 9 баллов из 10 - главный тренер "Десны" Рябоконь

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь после матча с "Зарей" откровенно пообщался с журналистами "Футбольного формата"

То, что его команда заняла в чемпионате четвертое место, не считает трагедией, ведь черниговцы впервые в своей истории будут выступать в квалификации Лиги Европы. И это уже знаковое событие для команды, сообщает Еспресо.TV.

"Если бы сказали до начала сезона, что мы будем четвертыми, то это считалось бы замечательным результатом. Но против "Зари" имели шанс выиграть и попасть в группу Лиги Европы. Оставили себе место для шага вперед в следующем сезоне", - сказал Рябоконь.

Также тренер "Десны" оценил весь сезон своей команды.

"Поставил бы не менее 9 баллов. Основную задачу выполнили - попали впервые в еврокубки. Если бы выиграли у "Зари", было бы 10 с плюсом. 9 баллов - почти максимум, который мы могли показать сегодня", - отметил Рябоконь в эксклюзиве "Футбольному формату".

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