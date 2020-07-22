К переписи населения готовы, но не будут проводить из-за коронавируса, - Немчинов

22 июля, 2020, 16:08

22 июля министр без портфеля Олег Немчинов заявил, что перепись наслення не будут проводить в течение не менее двух следующих лет

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил во время брифинга, передает "РБК-Украина".

По словам министра, вопрос о переписи не будет стоять, пока в Украине окончательно не победят коронавирус.

В то же время он отметил, что Госстат к проведению переписи населения готов.

"Второй вопрос - это стоимость. И, если мы будем это проводить в классическом виде, то это не в этом году точно и, я думаю, не в следующем", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее Немчинов заявлял , что для проведения переписи населения в 2021 году необходимо было выделять на это средства в 2019.

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