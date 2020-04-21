Правительство сомневается в проведении переписи населения в 2021 году
Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в интервью "Интерфакс-Украина" .
Он отметил, что Государственная служба статистики подала бюджетный запрос на перепись в размере 5,8 млрд грн, в то время как стабилизационный фонд на коронавирус составил 65 млрд грн.
Также Немчинов отметил, что для подготовки настоящей переписи необходимо около 15 месяцев.
"Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 мы должны начать подготовку", - подчеркнул Немчинов.
Он также подчеркнул, что вероятнее всего перепись населения не будет проведено в 2021 году.
"Можно попробовать сделать его в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял председатель Госкомстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил министр.
Отметим, что в бюджете чрезвычайной ситуации, принятом Радой, на перепись населения выделено 1,2 млрд грн.
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