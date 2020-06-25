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Espreso.tvОбществоИзраиль продлевает запрет на въезд в страну иностранцев до 1 августа

Израиль продлевает запрет на въезд в страну иностранцев до 1 августа


фото: reuters
Правительство Израиля продлевает запрет на въезд в страну пассажирам, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, до 1 августа

Об этом сообщает Ynet .

"Пассажирам из всех стран, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, не допускается въезд в Государство Израиль, включая транзитные рейсы", - говорится в сообщении.

Исключение делают для пассажиров, имеющих специальное разрешение от Управления по делам населения и иммиграции.

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По данным worldometers, количество больных коронавирусом в Израиле составляет 22 139 человек, из них 308 с летальным исходом.

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