Израиль продлевает запрет на въезд в страну иностранцев до 1 августа

25 июня, 2020, 16:49

Правительство Израиля продлевает запрет на въезд в страну пассажирам, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, до 1 августа

Об этом сообщает Ynet .

"Пассажирам из всех стран, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, не допускается въезд в Государство Израиль, включая транзитные рейсы", - говорится в сообщении.

Исключение делают для пассажиров, имеющих специальное разрешение от Управления по делам населения и иммиграции.

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По данным worldometers, количество больных коронавирусом в Израиле составляет 22 139 человек, из них 308 с летальным исходом.