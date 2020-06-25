Израиль продлевает запрет на въезд в страну иностранцев до 1 августа
25 июня, 2020, 16:49
Правительство Израиля продлевает запрет на въезд в страну пассажирам, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, до 1 августа
Об этом сообщает Ynet .
"Пассажирам из всех стран, которые не являются гражданами или резидентами Израиля, не допускается въезд в Государство Израиль, включая транзитные рейсы", - говорится в сообщении.
Исключение делают для пассажиров, имеющих специальное разрешение от Управления по делам населения и иммиграции.
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По данным worldometers, количество больных коронавирусом в Израиле составляет 22 139 человек, из них 308 с летальным исходом.
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