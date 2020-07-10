Зозуля спас "Альбасете" от поражения в матче чемпионата Испании
10 июля, 2020, 11:19
В 39-м туре чемпионата Испании по футболу "Альбасете" сыграл вничью с хихонским "Спортингом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинский форвард Роман Зозуля провел на футбольном поле весь матч, а на 69-й минуте спас команду от поражения. В конце встречи нападающий получил желтую карточку.
В текущем сезоне 30-летний Зозуля провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 725 тыс. евро.
Чемпионат Испании по футболу
39-й тур
8 июля
"Альбасете" - "Спортинг" 1: 1
Голы: Зозуля, 69 - Гарсия, 22
- Напомним, 12 мая Роман Зозуля получил награду Операции объединенных сил "За победу и верность".
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