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Espreso.tvСпортЗозуля спас "Альбасете" от поражения в матче чемпионата Испании

Зозуля спас "Альбасете" от поражения в матче чемпионата Испании


фото: Getty Images
В 39-м туре чемпионата Испании по футболу "Альбасете" сыграл вничью с хихонским "Спортингом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский форвард Роман Зозуля провел на футбольном поле весь матч, а на 69-й минуте спас команду от поражения. В конце встречи нападающий получил желтую карточку.

В текущем сезоне 30-летний Зозуля провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 725 тыс. евро.

Чемпионат Испании по футболу

39-й тур

8 июля

"Альбасете" - "Спортинг" 1: 1

Голы: Зозуля, 69 - Гарсия, 22

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