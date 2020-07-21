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Espreso.tvОбществоЗеленский: в ближайшее время ожидаем даты встречи в нормандском формате

Зеленский: в ближайшее время ожидаем даты встречи в нормандском формате

Украина ожидает даты следующей встречи в "нормандском формате" в ближайшее время, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Я думаю, все понимают, как это важно для всех нас встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", - сказал Зеленский, сообщает Радио Свобода .

Напомним, до этого Зеленский выразил надежду , что 22 июля Трехсторонняя контактная группа примет решение о новом перемирие на Донбассе.

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