Зеленский ожидает, что 22 июля будет принято решение о новом перемирие на Донбассе

21 июля, 2020, 15:30

Об єтом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Соммаруга в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей", - сказал Зеленский.