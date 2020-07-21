Зеленский ожидает, что 22 июля будет принято решение о новом перемирие на Донбассе
21 июля, 2020, 15:30
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа примет решение о новом перемирие на Донбассе
Об єтом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Соммаруга в Киеве, сообщает Радио Свобода.
"Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей", - сказал Зеленский.
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