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Espreso.tvОбществоЗеленский ожидает, что 22 июля будет принято решение о новом перемирие на Донбассе

Зеленский ожидает, что 22 июля будет принято решение о новом перемирие на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа примет решение о новом перемирие на Донбассе

Об єтом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Соммаруга в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Я, честно говоря, жду, чтобы завтра было решение о прекращении огня. Это очень важно для Украины, чтобы сохранить как можно больше жизней наших людей", - сказал Зеленский.

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