Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Будапешт
21 июля, 2020, 10:46
Венгерская авиакомпания Wizz Air 20 июля выполнила первый рейс Запорожье-Будапешт
Об этом пишет Бизнес Цензор .
Согласно сообщению, 20 Июля перевозчик начал работу в новом для себя аэропорта в Запорожье и выполнил первый рейс Запорожье-Будапешт.
"В течение следующих недель Wizz Air запустит перелеты по еще шестью анонсированным маршрутам из Запорожья в Дортмунд, Гданьск, Вроцлав, Вена, Краков и Вильнюс. Кроме того, с октября 2020 года запорожские путешественники смогут открыть для себя выдающуюся столицу моды Италии - Милан", - говорится в сообщении.
- Напомним, Wizz Air анонсировал 17 новых маршрутов из Украины в Италию.
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