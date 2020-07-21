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Espreso.tvЭкономикаWizz Air запускает рейсы из Запорожья в Будапешт

Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Будапешт

Венгерская авиакомпания Wizz Air 20 июля выполнила первый рейс Запорожье-Будапешт

Об этом пишет Бизнес Цензор .

Согласно сообщению, 20 Июля перевозчик начал работу в новом для себя аэропорта в Запорожье и выполнил первый рейс Запорожье-Будапешт.

"В течение следующих недель Wizz Air запустит перелеты по еще шестью анонсированным маршрутам из Запорожья в Дортмунд, Гданьск, Вроцлав, Вена, Краков и Вильнюс. Кроме того, с октября 2020 года запорожские путешественники смогут открыть для себя выдающуюся столицу моды Италии - Милан", - говорится в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3209246

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