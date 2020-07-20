Wizz Air анонсировал 17 новых маршрутов из Украины в Италию

20 июля, 2020, 17:30

Венгерская авиакомпания Wizz Air намерена запустить 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в Италию

Об этом сообщает avianews.com .

Wizz Air планирует запустить новые маршруты в города Италии из Украины.

Шесть рейсов откроют в августе и октябре 2020 года, остальные - в летнем расписании 2021, которое начнет действовать в конце марта.

Маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы - по четыре направления, из Харькова - два маршрута, из Запорожья - один.

Таким образом, Wizz Air будет выполнять полеты в Италию из всех украинских аэропортов, в которые сейчас летает.

На многих маршрутах авиакомпания будет конкурировать с другим лоу-кост Ryanair.

Он уже запустил 11 направлений из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Италию и планирует расширить маршрутную сеть из Львова на шесть направлений в 2021 году.

Киев:

- Болонья - с 29 марта 2021 года 3 раза в неделю

- Венеция (Тревизо) - с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю

- Катания - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Милан (Мальпенса) - с 28 марта 2021 года 4 раза в неделю

- Неаполь - с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю

- Рим (Фьюмичино) - с 28 марта 2021 года 5 раз в неделю

Львов:

- Верона - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Катания - с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Милан (Мальпенса) - с 14 августа 2020 года 2 раза в неделю

- Рим (Чампино) - с 16 августа 2020 года 2 раза в неделю

Одесса:

- Болонья - с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Венеция (Тревизо) - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Милан (Мальпенса) - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Рим (Фьюмичино) - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Запорожье:

- Милан (Мальпенса) - с 27 октября 2020 года 2 раза в неделю

Харьков:

- Венеция (Тревизо) - с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю

- Милан (Мальпенса) - с 26 октября 2020 года 2 раза в неделю

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