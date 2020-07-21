В санатории Бердянска обнаружили 6 больных СОVID-19
Об этом заявил и.о. директора Областного лабораторного центра МЗ Роман Терехов на заседании региональной комиссии Запорожской области, передает пресс-служба ОГА.
"В целом область соответствует всем требованиям введения адаптивного карантина. Впрочем, с начала июля в Бердянске резко ухудшилась ситуация. В санатории "Арктика" заболели шесть отдыхающих. К тому же с 11 до 15 июля заболели девять медиков", - доложил Терехов.
Также специалисты проведут скрининг на СОVID-19 медицинских работников города и оздоровительных учреждений, с которыми связаны случаи заболевания; обследуют всех пациентов и медицинских работников санатория методом ПЦР; работников оздоровительных учреждений (за исключением санатория "Арктика") обследуют методом ИФА.
Принято решение в случае необходимости прекратить прием отдыхающих в указанный санаторий на 14 дней с момента изоляции последнего больного.
В Запорожской области зафиксировано 682 случая инфицирования коронавирусом.
- За последние сутки в Украине зафиксировано 673 новых случая коронавируса.
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