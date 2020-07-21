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Espreso.tvОбществоКоличество заражений коронавирусом в Украине превысила 60 тыс., более 1,5 тыс. человек умерли

Количество заражений коронавирусом в Украине превысила 60 тыс., более 1,5 тыс. человек умерли

По состоянию на 9:00 вторника, 21 июля, в Украине зафиксировано 60 166 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1518 - летальные, 32199 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 20 июля было зафиксировано 673 новых случая коронавируса, 20 пациентов умерли, 760 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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