Количество заражений коронавирусом в Украине превысила 60 тыс., более 1,5 тыс. человек умерли
21 июля, 2020, 09:01
По состоянию на 9:00 вторника, 21 июля, в Украине зафиксировано 60 166 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1518 - летальные, 32199 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 20 июля было зафиксировано 673 новых случая коронавируса, 20 пациентов умерли, 760 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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