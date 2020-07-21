В Бразилии количество жертв коронавируса превысило 80 тысяч
21 июля, 2020, 12:32
В Бразилии количество зараженных коронавируса составляет уже 2211645 человек, жертвами болезни стали 80120 человек
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.
За последние сутки в Бразилии подтверждено 20 257 новых случаев инфицирования, 642 человека умерли.
Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавируса.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее количество умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться до 125 000.
Всего в мире на коронавирус заболели 14872638 человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.
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