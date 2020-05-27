Ученые прогнозируют Бразилии 125000 смертей от коронавируса

27 мая, 2020, 11:02

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз - до 125 тысяч

Об этом сообщает CNBC.

Прогноз Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона был опубликован, когда суточный показатель смертности в Бразилии превысил аналогичную статистику по США. В Бразилии за последние 24 часа умерли 807 пациентов с COVID-19 по сравнению с 620 в США.

Согласно прогнозу исследователей, к августу число умерших от COVID-19 может достичь 125 833 (в диапазоне от 68 311 до 221 078) в 19 штатах Бразилии.

Напомним, что Южная Америка стала новым эпицентром распространения коронавируса. Больше всего на материке пострадала Бразилия.

По количеству зараженных COVID-19 Бразилия находится на втором месте (более 374 тысяч человек), уступая США (более 1600000). В Бразилии с начала пандемии умерли более 23 тысячи человек.

Во всем мире коронавирусом заразились более 5,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли по меньшей мере 347 тысяч пациентов.

С начала пандемии выздоровели более 2 млн человек.