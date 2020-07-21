Украинский чемпион НБА заявил о намерении стать политиком

21 июля, 2020, 17:47

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко готов стать политиком

Об этом сообщает Do Best! y youtube.

У Медведенко есть амбиции изменить ситуацию вокруг спорта.

"У меня есть амбиции что-то изменить, чтобы наш спорт стал лучше. Понимаю, что для того, чтобы что-то изменить, нужно идти во власть. Потому что у нас такая страна, что если ты не у власти, то изменить что-то невозможно. У нас есть команда, которая работала в министерстве спорта. У нас есть наработки. К сожалению, сейчас все это откатилось. Я понимаю, что один человек не изменит все. Нужно формировать команду, заходить и что-то менять", - рассказал 41-летний украинец.

Станислав Медведенко завершил карьеру в 2007 году. Работал в тренерском штабе сборной Украины по баскетболу. Дважды становился чемпионом НБА вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс".

21 июня 2019 г. ЦИК зарегистрировала Медведенко кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 г. как самовыдвиженеца, по округ № 214 Днепровского района города Киева.

18 июля бывший баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев умер на 46-м году жизни .