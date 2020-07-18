В 45 лет умер баскетболист сборной Украины
18 июля, 2020, 17:20
Бывший баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев умер на 46-м году жизни
Об этом сообщает "Планета Баскетбол" .
Причина смерти пока неизвестна.
Ботичев выступал за донецкий "Шахтер", мариупольский "Азовмаш", "Донецк" и российский "Автодор". Выступал на позиции центрового и тяжелого форварда.
Самым успешным для Ботичева был период в составе "Азовмаша", с которым он четыре раза выигрывал чемпионат Украины и доходил до финала Еврокубка ФИБА.
После окончания карьеры игрока Андрей Ботичев работал тренером и арбитром.
- В января 2019 года на 48-м году жизни скончался бывший центровой сборной Украины по баскетболу Александр Окунский.
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