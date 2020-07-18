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Espreso.tvСпортВ 45 лет умер баскетболист сборной Украины

В 45 лет умер баскетболист сборной Украины


фото: Азовмаш
Бывший баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев умер на 46-м году жизни

Об этом сообщает "Планета Баскетбол" .

Причина смерти пока неизвестна.

Ботичев выступал за донецкий "Шахтер", мариупольский "Азовмаш", "Донецк" и российский "Автодор". Выступал на позиции центрового и тяжелого форварда.

Самым успешным для Ботичева был период в составе "Азовмаша", с которым он четыре раза выигрывал чемпионат Украины и доходил до финала Еврокубка ФИБА.

После окончания карьеры игрока Андрей Ботичев работал тренером и арбитром.

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