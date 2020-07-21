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Espreso.tvМирСША ввели новые санкции против Китая за репрессии в отношении уйгуров

США ввели новые санкции против Китая за репрессии в отношении уйгуров

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничительные меры против 11 китайских компаний за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (XUAR)

Об этом сообщает AP .

"Власти США ввели торговые санкции против 11 компаний, причастных к нарушениям прав человека в китайском северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своим решением Вашингтон пытается заставить Пекин и Коммунистическую партию отказаться от массовых задержаний, принудительного труда и других нарушений по мусульманских меньшинств (уйгуров) в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Как сообщалось, 9 июля Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявил о введении санкций против одного из госучреждений Китая, а также высокопоставленных чиновников, которые также являются руководителями Компартии Китая. Ограничительные меры были введены в связи с серьезными нарушениями прав этнических меньшинств (уйгуров) в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

13 июля власти Китая ввели санкции против ряда американских политиков и одного учреждения в ответ на введенные США ограничительные меры против правительства Китая.

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