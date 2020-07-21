США ввели новые санкции против Китая за репрессии в отношении уйгуров
Об этом сообщает AP .
"Власти США ввели торговые санкции против 11 компаний, причастных к нарушениям прав человека в китайском северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном округе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своим решением Вашингтон пытается заставить Пекин и Коммунистическую партию отказаться от массовых задержаний, принудительного труда и других нарушений по мусульманских меньшинств (уйгуров) в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
Как сообщалось, 9 июля Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявил о введении санкций против одного из госучреждений Китая, а также высокопоставленных чиновников, которые также являются руководителями Компартии Китая. Ограничительные меры были введены в связи с серьезными нарушениями прав этнических меньшинств (уйгуров) в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
13 июля власти Китая ввели санкции против ряда американских политиков и одного учреждения в ответ на введенные США ограничительные меры против правительства Китая.
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