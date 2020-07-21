Скандальный форвард "Динамо" может продолжить карьеру в Турции

21 июля, 2020, 19:16

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес попал в сферу интересов турецкого "Гезтепе"

Об этом сообщает Dokuz Eylul.

По информации источника, турецкий клуб пока только присматривается к игроку, предложения еще не было.

Жерсон Родригес проводил вторую часть сезона в аренде в турецком "Анкарагюджю", однако был исключен из команды из-за драки с одноклубником накануне 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Решение расстаться с Родригесом было принято советом директоров и футболистами.

Аренда Родригеса была рассчитана до 26 июля, его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.

25-летний форвард сыграл за "Анкарагюджю" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

"Гезтепе" идет на 11-м месте в чемпионате Турции, "Анкарагаджю" занимает последнюю, 18-ю строчку.

Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.

17 июля Родригеса погнали из турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.