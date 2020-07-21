Роналду покорилось невероятное бомбардирское достижение

21 июля, 2020, 09:41

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии

Об этом сообщает Opta в twitter.

Роналду сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" и помог туринцам победить 2: 1.

Для 35-летнего португальца эти голы стали 50-м и 51-м в итальянском чемпионате - 21 мяч он забил в прошлом сезоне, тридцатые нынешнем.

Таким образом, Роналду стал первым в истории футболистом, который забил не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

В Англии за "Манчестер Юнайтед" форвард забил 84 мяча в 196 матчах, а в чемпионате Испании отличился 311 голами в 292 играх за "Реал".

50 - Cristiano #Ronaldo is the 1st player in history to score 50+ goals in Serie A, LaLiga and Premier League. Passport. #JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/mBrTIL7v6K - OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

7 июля Роналду в десятом сезоне в карьере забил более 25 голов и повторил достижение аргентинца Лионеля Месси.

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