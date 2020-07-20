 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКомитет Рады рекомендовал принять проект закона о поддержке "зеленой" энергетики

Комитет Рады рекомендовал принять проект закона о поддержке "зеленой" энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии"

Соответствующее решение было принято на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, сообщает Бизнес Цензор .

"Рекомендовать с учетом поддержанных комитетом предложений во втором чтении и в целом по технико-юридическими правками", - цитирует издание слова главы комитета Андрея Геруса.

При этом отмечается, что комитет не поддержал подавляющее большинство из 1281 правки, представленных в проекту закона.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает снижение "зеленого" тарифа. Согласно прогнозу, принятие проекту закона позволит уменьшить суммарный объем выплат по "зеленому" тарифу на более 2 млрд евро и вдвое снизить прогнозируемый объем ограничений производства электроэнергии объектами возобновляемой энергетики и атомными электростанциями. Кроме того, указанный проект закона позволит уменьшить прогнозируемый дефицит сметы госпредприятия "Гарантированный покупатель" на более 6,4 млрд грн ежегодно.

  • Напомним, Минэнерго призвал как можно скорее рассмотреть законопроект о поддержке "зеленой" энергетики.
  • 3 июля Верховная Рада приняла проект №3658 в первом чтении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать