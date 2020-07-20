Комитет Рады рекомендовал принять проект закона о поддержке "зеленой" энергетики

20 июля, 2020, 15:30

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии"

Соответствующее решение было принято на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, сообщает Бизнес Цензор .

"Рекомендовать с учетом поддержанных комитетом предложений во втором чтении и в целом по технико-юридическими правками", - цитирует издание слова главы комитета Андрея Геруса.

При этом отмечается, что комитет не поддержал подавляющее большинство из 1281 правки, представленных в проекту закона.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает снижение "зеленого" тарифа. Согласно прогнозу, принятие проекту закона позволит уменьшить суммарный объем выплат по "зеленому" тарифу на более 2 млрд евро и вдвое снизить прогнозируемый объем ограничений производства электроэнергии объектами возобновляемой энергетики и атомными электростанциями. Кроме того, указанный проект закона позволит уменьшить прогнозируемый дефицит сметы госпредприятия "Гарантированный покупатель" на более 6,4 млрд грн ежегодно.

Напомним, Минэнерго призвал как можно скорее рассмотреть законопроект о поддержке "зеленой" энергетики.

3 июля Верховная Рада приняла проект №3658 в первом чтении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb