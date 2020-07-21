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Espreso.tvЭкономикаРада поддержала законопроект Зеленского об "инвестнянях" в первом чтении

Рада поддержала законопроект Зеленского об "инвестнянях" в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский проект закона №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями"

Проект закона в первом чтении поддержали 244 народных депутата, передает ЕспресоTV.

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Такие инвесторы получат прямой договор с правительством.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

  • Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский представил и внес в Верховную Раду проект закона №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

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