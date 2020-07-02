Ярмоленко забил победный гол за "Вест Хэм" в матче с "Челси"

2 июля, 2020, 07:01

Гол украинского футболиста Андрея Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 32-го тура премьер-лиги Ярмоленко вышел на замену на 78-й минуте при счете 2: 2. Украинец забил победный гол на 89-й минуте игры. Для него этот мяч стал четвертым в нынешнем сезоне.

До этого, на 42-й минуте арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Вест Хэма", который успешно выполнил вингер "Челси" Виллиан. В компенсированное время первого тайма полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек забил в ответ.

На 51-й минуте хавбек Майкл Антонио вывел "Вест Хэм" вперед. На 72-й минуте Виллиан оформил дубль и сравнял счет.

"Вест Хэм" победил "Челси" 3: 2, набрал 30 очков и занимает 16-е место. "Челси" с 54 пунктами идет четвертым.

Чемпиона Англии

32-й тур

1 июля

"Вест Хэм" - "Челси" 3: 2

Голы: Соучек, 45 + 2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 - Виллиан, 42 (пен.), 72

Напомним, 25 июня "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу.

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