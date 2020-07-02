Ярмоленко забил победный гол за "Вест Хэм" в матче с "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 32-го тура премьер-лиги Ярмоленко вышел на замену на 78-й минуте при счете 2: 2. Украинец забил победный гол на 89-й минуте игры. Для него этот мяч стал четвертым в нынешнем сезоне.
До этого, на 42-й минуте арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Вест Хэма", который успешно выполнил вингер "Челси" Виллиан. В компенсированное время первого тайма полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек забил в ответ.
На 51-й минуте хавбек Майкл Антонио вывел "Вест Хэм" вперед. На 72-й минуте Виллиан оформил дубль и сравнял счет.
"Вест Хэм" победил "Челси" 3: 2, набрал 30 очков и занимает 16-е место. "Челси" с 54 пунктами идет четвертым.
Чемпиона Англии
32-й тур
1 июля
"Вест Хэм" - "Челси" 3: 2
Голы: Соучек, 45 + 2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 - Виллиан, 42 (пен.), 72
- Напомним, 25 июня "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи