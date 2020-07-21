"Надо сначала посмотреть": Трамп не ответил, готов ли признать результаты выборов в США

21 июля, 2020, 11:37

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать, готов ли признать любой результат президентских выборов, которые состоятся в ноябре

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

Во время общения он утверждал, что голосование по почте в некоторых штатах будет откроет возможность для фальсификации результатов выборов. Журналист Крис Уоллес спросил Трампа, значит ли это, что он не признает результаты президентских выборов, Трамп ответил: "Я сначала увидеть (результаты - ред.). Нет, я не собираюсь просто отвечать утвердительно. Я не собираюсь говорить" нет ".

На вопрос о том, как он отреагирует, если проиграет выборы, действующий президент признал, что он "плохой неудачник и не любит проигрывать".

В том же интервью Трамп заявил, что его оппонент на президентских выборах Джо Байден "не может связать два предложения".

По результатам недавнего опроса от Монмутского университета, Джо Байден на выборах получает 52%, а Дональд Трамп - 42%. Общенациональный опрос телекомпании Fox показывает, что Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа только 41%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.