Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против "Северного потока-2"
Об этом сообщает сайт Палаты представителей Конгресса США.
Санкции предлагается вводить в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов для строительства газопровода.
"Россия пытается построить газопровод" Северный поток-2 ", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии. Я рад, что поправки о санкциях против компаний, вовлеченных в этот строительства, только что прошли. Мы должны остановить путинскую стратегию враждебного влияния ", - написал в Твиттере член Палаты представителей республиканец Стив Вомак.
Далее санкции должен утвердить Сенат США и подписать президент Дональд Трамп.
Поправки вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.
Также Палата представителей одобрила проект ужесточение санкций в отношении "Турецкого потока".
Russia is trying to develop the Nord Stream 2 pipeline to exert undue control on our European allies and their energy supplies. I'm pleased that an #NDAA amendment to sanction companies involved in its construction just passed. We must stop Putin's hostile influence strategy.- Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) July 20, 2020
- Напомним, ранее в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".
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