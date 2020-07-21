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Espreso.tvОбществоПалата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против "Северного потока-2"

Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против "Северного потока-2"


фото: Reuters
В понедельник, 20 июля, Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в законодательство, предусматривающие новые санкции против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает сайт Палаты представителей Конгресса США.

Санкции предлагается вводить в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов для строительства газопровода.

"Россия пытается построить газопровод" Северный поток-2 ", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии. Я рад, что поправки о санкциях против компаний, вовлеченных в этот строительства, только что прошли. Мы должны остановить путинскую стратегию враждебного влияния ", - написал в Твиттере член Палаты представителей республиканец Стив Вомак.

Далее санкции должен утвердить Сенат США и подписать президент Дональд Трамп.

Поправки вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Также Палата представителей одобрила проект ужесточение санкций в отношении "Турецкого потока".

  • Напомним, ранее в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".

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