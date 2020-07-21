Оккупанты блокируют движение миссии ОБСЕ через свои пункты пропуска, - штаб ООС
21 июля, 2020, 18:10
Оккупанты на Донбассе продолжают блокирование проезда наблюдателей миссии ОБСЕ через контрольные пункты пропуска
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
"Пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной Правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что оккупанты мотивируют отказ проведением карантинных мероприятий.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима тишины на Донбассе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор