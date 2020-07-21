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Espreso.tvОбществоОккупанты блокируют движение миссии ОБСЕ через свои пункты пропуска, - штаб ООС

Оккупанты блокируют движение миссии ОБСЕ через свои пункты пропуска, - штаб ООС

Оккупанты на Донбассе продолжают блокирование проезда наблюдателей миссии ОБСЕ через контрольные пункты пропуска

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной Правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что оккупанты мотивируют отказ проведением карантинных мероприятий.

  • Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима тишины на Донбассе.

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